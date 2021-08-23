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    Samsun'da salıncaktaki çocuğa yorgun mermi isabet etti

    Çarşamba ilçesinde ailesiyle gittiği parkta salıncakta sallandığı sırada göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden Berkin Aydemir (2), ağır yaralandı.
    • DHA
    • 23.08.2021 - 05:55
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    Samsun'da salıncaktaki çocuğa yorgun mermi isabet etti

    Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda, salıncakta sallanan Berkin Aydemir, aniden düştü.

    Aydemir'in kolunun alt kısmından kanlar geldiğini gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine parka gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aydemir, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

    Durumu ağırlaşan Aydemir, sevk edildiği kent merkezindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi.

    Tedavisi süren Aydemir'in maganda kurşununun hedefi olduğu, yorgun merminin de sol kolunun alt kısmından girip, göğsüne saplandığı tespit edildi.

    Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

    Samsun da salıncaktaki çocuğa yorgun mermi isabet etti #1

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