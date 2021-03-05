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- Samsun'da şehitlere hakaret eden genç kız serbest kaldı
Samsun'da şehitlere hakaret eden genç kız serbest kaldı
TikTok'ta canlı yayın sırasında Bitlis'te şehit düşen şehitlerimize yönelik hakaretlerde bulunan Yonca B., mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
- İHA
- 05.03.2021 - 20:35
- Güncelleme : 05.03.2021 - 20:36
Bitlis şehitlerimizin ardından TikTok hesabı üzerinden yaptığı canlı yayın ile ülkede infial yaratan 23 yaşındaki Yonca B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Yayın sırasında şehitlerimizin hatırlatılması üzerine ağza alınmayacak küfürler yağdıran ve hakaretler eden genç kız, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Samsun Adliyes'ine sevk edildi.
SERBEST KALDI
Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yonca B. mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da şehitlere hakaret eden genç kız gözaltında