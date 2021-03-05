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    Samsun'da şehitlere hakaret eden genç kız serbest kaldı

    Samsun'da şehitlere hakaret eden genç kız serbest kaldı

    TikTok'ta canlı yayın sırasında Bitlis'te şehit düşen şehitlerimize yönelik hakaretlerde bulunan Yonca B., mahkemedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 20:35
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 20:36
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    Bitlis şehitlerimizin ardından TikTok hesabı üzerinden yaptığı canlı yayın ile ülkede infial yaratan 23 yaşındaki Yonca B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

    Yayın sırasında şehitlerimizin hatırlatılması üzerine ağza alınmayacak küfürler yağdıran ve hakaretler eden genç kız, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Samsun Adliyes'ine sevk edildi.

    SERBEST KALDI

    Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yonca B. mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Samsun'da şehitlere hakaret eden genç kız gözaltında

    Samsun da şehitlere hakaret eden genç kız serbest kaldı #1

    Samsun da şehitlere hakaret eden genç kız serbest kaldı #2

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