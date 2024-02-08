Samsun'da sevgilisini öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı Samsun'da eski sevgilisini borç para yüzünden öldüren katil zanlısı polis ekiplerine verdiği ifade de "Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum. Boğuştuğumuz sırada silah patladı" dedi.

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DHA

Samsun'da cinayet zanlısının olaya ilişkin ifadesi ortaya çıktı.

2 gün önce Atakum ilçesinde apartman görevlisi, T.Y. ile evli ve 2 çocuk annesi Muradiye Terzi'yi evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabancayla vurulmuş halde buldu.

Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Ambulansla hastaneye kaldırılan Terzi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis, şüphelinin bir süre ilişki yaşadığı ve daha önce sitede kapıcılık yapan Murat Demir olduğunu belirledi.

"Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum"

Demir, dün emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edilen katil zanlısı ifadesinde, "Silahın gerçek olduğunu bilmiyordum. Boğuştuğumuz sırada silah patladı." ifadelerini kullandı.

Murat Demir, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Verdiği parayı geri istediği için tartışma çıktı

Murat Demir'in, Muradiye Terzi'ye sevgili oldukları dönemde ara ara para verdiğini söyledi.

Son dönemde aralarının bozulması üzerine paraları geri istediği ve tartışmanın da bu yüzden çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, T.Y. ile evlenen Muradiye Terzi'nin 2. evliliği olduğu, 16 yaşındaki ilk evliliğinden 2 çocuk dünyaya getirdiği belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)