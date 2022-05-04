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    Samsun'da silahını temizlerken, 1 buçuk yaşındaki oğlunu vurdu

    1 buçuk yaşındaki Ömer Asaf K., babası Uğur K.’nin temizlediği tabancanın aniden ateş almasıyla vuruldu. Ömer Asaf K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.
    • 04.05.2022 - 16:41
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    Samsun'da silahını temizlerken, 1 buçuk yaşındaki oğlunu vurdu

    Samsun'un Canik ilçesinin Gültepe Mahallesi’nde ikamet eden Uğur K., evinde silahını temizlerken 1 buçuk yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu.

    İddiaya göre aniden ateş alan tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralanan Ömer Asaf K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    1 buçuk saat kalp masajı yapıldı

    İHA’nın haberine göre; hastanede kalbi duran Ömer Asaf K.'ye doktorlar 1 buçuk saat kalp masajı yapıp müdahale etti.

    Doktorların tüm çabasına rağmen, minik Ömer Asaf’ın kalp atışları geri döndürülemedi.

    Çocuğun ölüm haberini aile, gözyaşlarına boğuldu.

    Baba gözaltına alındı

    Çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da silahını temizlerken, 1 buçuk yaşındaki oğlunu vurdu #1

    Samsun da silahını temizlerken, 1 buçuk yaşındaki oğlunu vurdu #2

    Samsun da silahını temizlerken, 1 buçuk yaşındaki oğlunu vurdu #3


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