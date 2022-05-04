Haberler

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da silahını temizlerken, 1 buçuk yaşındaki oğlunu vurdu

Samsun'da silahını temizlerken, 1 buçuk yaşındaki oğlunu vurdu

1 buçuk yaşındaki Ömer Asaf K., babası Uğur K.’nin temizlediği tabancanın aniden ateş almasıyla vuruldu. Ömer Asaf K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.