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- Samsun'da silahını temizlerken, 1 buçuk yaşındaki oğlunu vurdu
Samsun'da silahını temizlerken, 1 buçuk yaşındaki oğlunu vurdu
- 04.05.2022 - 16:41
Samsun'un Canik ilçesinin Gültepe Mahallesi’nde ikamet eden Uğur K., evinde silahını temizlerken 1 buçuk yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu.
İddiaya göre aniden ateş alan tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralanan Ömer Asaf K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
1 buçuk saat kalp masajı yapıldı
İHA’nın haberine göre; hastanede kalbi duran Ömer Asaf K.'ye doktorlar 1 buçuk saat kalp masajı yapıp müdahale etti.
Doktorların tüm çabasına rağmen, minik Ömer Asaf’ın kalp atışları geri döndürülemedi.
Çocuğun ölüm haberini aile, gözyaşlarına boğuldu.
Baba gözaltına alındı
Çocuğunun peşinden hastaneye gelen baba Uğur K., Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Canik İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.