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    Samsun'da silahla ateş eden genç gözaltına alındı

    Silahla ateş eden B.E. gözaltına alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
    • İHA
    • 07.05.2021 - 18:09
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 18:12
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    Samsun'da silahla ateş eden genç gözaltına alındı

    Samsun'un Tekköye ilçesinde bir iş yerinde tartışma çıktı. Çıkış nedeni belli olmayan tartışma sonucu silah kullanan genç, yakalandı.

    KURŞUN İŞ YERİNE İSABET ETTİ

    20 yaşındaki B.E., kurşunun iş yerine isabet etmesi sonucu "genel güvenliği tehlikeye düşürmek ve mala zarar vermek" suçundan Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen B.E., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Samsun da silahla ateş eden genç gözaltına alındı #1

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