Samsun'da silahla ateş eden genç gözaltına alındı

Silahla ateş eden B.E. gözaltına alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Samsun'un Tekköye ilçesinde bir iş yerinde tartışma çıktı. Çıkış nedeni belli olmayan tartışma sonucu silah kullanan genç, yakalandı.

KURŞUN İŞ YERİNE İSABET ETTİ

20 yaşındaki B.E., kurşunun iş yerine isabet etmesi sonucu "genel güvenliği tehlikeye düşürmek ve mala zarar vermek" suçundan Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen B.E., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



