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- Samsun'da silahlı saldırı: Saldırgan ateş edip kaçtı
Samsun'da silahlı saldırı: Saldırgan ateş edip kaçtı
Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacağından vurulup hastanelik oldu. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.
- 22.10.2022 - 11:11
- Güncelleme : 22.10.2022 - 15:24
Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi mevkilerinde gece saatlerinde U.S adlı bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı üstünde taşıdığı silahla 28 yaşındaki T.İ.'yi vurdu.
Silahlı saldırıda bacağından yaralandı
U.S.'nın çıkardığı silahla T.İ.'nin ayağına doğru ateş etti ve bacağından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi ve yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alındı.
İHA'nın haberine göre, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen U.S., olay yerinden kaçtı.
Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.