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Samsun'da silahlı saldırı: Saldırgan ateş edip kaçtı

Samsun'da silahlı saldırı: Saldırgan ateş edip kaçtı

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırıya uğrayan bir kişi bacağından vurulup hastanelik oldu. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.