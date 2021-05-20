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    Samsun’da silahlı çatışmada 1 kişi can verdi

    Samsun'da 3 kişi arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 04:45
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    Samsun’da silahlı çatışmada 1 kişi can verdi

    Samsun’un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde M.Y. ve Ş.S. arasında tartışma çıktı.

    TARTIŞMADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ

    Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. ve Ş.S. silahla birbirlerine ateş açtılar. Olayda M.Y. ve Ş.S. (50) ile oğlu Selim S.S. (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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    Selim S.S. yapılan müdahale rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ş.S. ile M.Y. ise ilk müdahalelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiler.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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