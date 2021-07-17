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    Samsun’da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

    Samsun'da bir kişi, kavga ettiği 4 şahsa tabanca ile defalarca ateş ederken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 17.07.2021 - 07:42
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    Samsun’da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

    Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yalı Mahallesi’nde, kahvehane önünde duran Bayram Taşkara (52), oğlu Recep Taşkara (27) ve arkadaşları Ali Keskin (20) ve Bilgivar Akpınar (73), henüz bilinmeyen nedenle A.A. ile tartıştı.

    KAVGA ETTİĞİ 4 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi A.A. belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Bayram Taşkara ve oğlu Recep ile Ali Keskin ve Bilgivar Akpınar yaralandı.

    Samsun’da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı #1

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Samsun’da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı #2

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Tedaviye alınan yaralılardan Bayram Taşkara, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Recep Taşkara’nın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

    Samsun’da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı #3

    Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulan polis, A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

    Polis, olayın ardından yaralıların tedavi gördüğü hastanenin önünde önlem aldı.

    Samsun’da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı #4

    Samsun’da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı #5

    Samsun’da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı #6

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