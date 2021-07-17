Samsun’da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Samsun'da bir kişi, kavga ettiği 4 şahsa tabanca ile defalarca ateş ederken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yalı Mahallesi’nde, kahvehane önünde duran Bayram Taşkara (52), oğlu Recep Taşkara (27) ve arkadaşları Ali Keskin (20) ve Bilgivar Akpınar (73), henüz bilinmeyen nedenle A.A. ile tartıştı.

KAVGA ETTİĞİ 4 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi A.A. belinden çıkardığı tabanca ile ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Bayram Taşkara ve oğlu Recep ile Ali Keskin ve Bilgivar Akpınar yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan Bayram Taşkara, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Recep Taşkara’nın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulan polis, A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, olayın ardından yaralıların tedavi gördüğü hastanenin önünde önlem aldı.