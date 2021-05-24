Samsun’da silahlı kavganın ardından, bir iş yerinin kasası çalındı

Yaşanan silahlı kavgadan birkaç saat sonra, olayın yaşandığı yerin karşısında bulunan bir işletmenin yazar kasası çalındı.

Samsun’un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi üzerinde yaşanan silahlı kavga sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yaşanan olayın üzerinden birkaç saat geçmişken, aynı noktada bulunan bir iş yerine giren şahıslar hırsızlık yapmak istedi.

İş yerindeki yazar kasa içerisinden para almaya uğraşan şahıslar, kasayı tüm uğraşlarına rağmen açamadı.

Şahıslar bunun üzerine, kasayı yanlarına alarak bölgeden uzaklaştı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları üzerine harekete geçti.

Şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BAŞKA BİR HIRSIZLIK OLAYI DAHA YAŞANDI

Öte yandan, olayın yaşandığı noktada bulunan başka bir iş yerinde de olay gününden birkaç gün önce de hırsızlık olayı yaşandığı ortaya çıktı.

Bir kişinin iş yerinin önünde bulunan meyve reyonundan meyve çaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.