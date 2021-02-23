Euro
8.6256
1.09%
Dolar
7.0886
0.96%
Altın
411.59
0.82%
Borsa
1.518
-2.11%
Bitcoin
330.477
-12.92%
EXEN Coin
16.84
-0.47%
4ºC
İstanbul
Açık 4 C

    Samsun'da sincap avına çıktı, kazara vurulup öldü

    Sincap avına giden 15 yaşındaki çocuk, akrabasının tüfeğinden çıkan kurşunla kafasından vuruldu.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 21:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da sincap avına çıktı, kazara vurulup öldü

    Samsun'da yaşayan 15 yaşındaki Miraç Z., akrabaları ile Vezirköprü ilçesine bağlı Kargucak Mahallesi'nin Bağlar mevkisine sincap avına gitti.

    Bu sırada 17 yaşındaki R.K.'nin omzunda bulunan tüfek elinin tetiğe değmesi sonucu kazara ateş aldı.

    15 YAŞINDAKİ MİRAÇ HAYATINI KAYBETTİ

    Tüfekten çıkan saçmalar R.K.'nin arkasında bulunan Miraç Zorlu'nun kafasına isabet etti. Olduğu yere düşen Miraç Z. olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Miraç Z.'nin cenazesi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da sincap avına çıktı, kazara vurulup öldü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir