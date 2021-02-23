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- Samsun'da sincap avına çıktı, kazara vurulup öldü
Samsun'da sincap avına çıktı, kazara vurulup öldü
Sincap avına giden 15 yaşındaki çocuk, akrabasının tüfeğinden çıkan kurşunla kafasından vuruldu.
- İHA
- 23.02.2021 - 21:52
Samsun'da yaşayan 15 yaşındaki Miraç Z., akrabaları ile Vezirköprü ilçesine bağlı Kargucak Mahallesi'nin Bağlar mevkisine sincap avına gitti.
Bu sırada 17 yaşındaki R.K.'nin omzunda bulunan tüfek elinin tetiğe değmesi sonucu kazara ateş aldı.
15 YAŞINDAKİ MİRAÇ HAYATINI KAYBETTİ
Tüfekten çıkan saçmalar R.K.'nin arkasında bulunan Miraç Zorlu'nun kafasına isabet etti. Olduğu yere düşen Miraç Z. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Miraç Z.'nin cenazesi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.