Samsun'da şizofreni hastasını öldüren kadın: Ölümü hak etti

Tedavi gördüğü hastanedeki oda arkadaşını yastıkla boğarak öldüren bipolar hastası Arife Kise, ifadesinde “Ölümü hak ettiğini düşündüm, üzgün değilim” dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 'bipolar bozukluk' tedavisi gören Arife Kise, geçtiğimiz aralık ayında şizofreni tedavisi gören Nadiye Yıldız'ı yastıkla boğarak öldürmüştü.

Cinayetin ardından polis tarafından gözaltına alınan Kise, 'Ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE CEZA İSTENMEDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada beklenen Adli Tıp Kurumu raporlarının gelmesinin ardından savcılık, iddianame hazırladı.

İddianamede; sanığın akıl hastası olması nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirlerine uygun yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınması talep edildi.

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNDEN KORKTUM"

Savcılık ifadesinde olayı anlatan Kise'nin, kendisini öldüreceğinden korktuğu için boğma eylemini gerçekleştirdiğini belirtti.

Kise, “Çocukluğumdan beri sürekli rüyalar görürdüm, psikolojim bozuldu, Samsun Ruh Sağlı ve Hastalıkları Hastanesi'nde üç aydır tedavi görüyorum. Nadiye Yıldız 3-4 gündür benimle birlikte kalmaktaydı, fazla konuşmazdık, bir iki defa kendisine nereli olduğunu sormuştum, hatta adını da öğrenmiştim ancak unuttum. Ben kendisinden pek hoşlanmazdım o yüzden fazla sohbetimiz yoktu. Fakat onun beni öldüreceğini hissediyordum. 3- 4 gündür sürekli böyle hissediyordum, bu hislerimi hiç kimseye anlatmadım." dedi.

"YÜZÜNÜ YASTIKLA SIKICA KAPATTIM"

Olay nedeniyle üzgün olmadığını söyleyen Kise, "Yanımdaki karyolada yatan hasta beni öldürecekmiş gibi hissettim, böyle hissedince hemen başındaki yastığı elime aldım, hastanın başına nefes alamayacak şekilde bastırdım ve onu öldürdüm, kurtulmak için çabaladı ancak faydası olmadı. 10 dakika süre boyunca yastıkla yüzünü sıkıca kapattım, hareketsiz kaldığını görünce bıraktım.

"ÖLÜMÜ HAK ETTİ, ÜZGÜN DEĞİLİM"

Ölümü hak ettiğini düşündüm, bu yüzden üzgün değilim, beni öldüreceği hissini hastane görevlilerine ve doktorlara söylemedim. Oda içerisinde başkaca kesici bir alet kullanmadım, sadece yastık ile yüzüne bastırdım ve bu şekilde öldürdüm." ifadelerini kullandı.