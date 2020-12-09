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- Samsun'da sobadan zehirlenen çift, hayatını kaybetti
Samsun'da sobadan zehirlenen çift, hayatını kaybetti
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Necati Selçuk ile eşi Bergüzar Selçuk, evlerinde ölü bulundu.
- DHA
- 09.12.2020 - 10:27
Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi’nde yaşayan Bergüzar ve Necati Selçuk çiftine dün akşamdan beri ulaşamayan yakınları, sabah saatlerinde evlerine gitti.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Eve giren yakınlar, Selçuk çiftini yatak odalarında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Bergüzar ve Necati Selçuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.
SOBADAN ZEHİRLENDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit edildi. Çiftin cenazeleri Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.