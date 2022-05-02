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Samsun’da sokak köpeği kolunu ve sırtını ısırdı

Samsun’da sokak köpeği kolunu ve sırtını ısırdı

Bayram ziyareti için Ankara’dan Samsun’a gelen Ahmet Umut Çolak, sokak köpeği tarafından kolundan ve sırtından ısırıldı.