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    Samsun’da sokak köpeği kolunu ve sırtını ısırdı

    Samsun’da sokak köpeği kolunu ve sırtını ısırdı

    Bayram ziyareti için Ankara’dan Samsun’a gelen Ahmet Umut Çolak, sokak köpeği tarafından kolundan ve sırtından ısırıldı.
    • 02.05.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 14:41
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    Ankara’dan bayram ziyareti için Samsun’a gelen 28 yaşındaki Ahmet Umut Çolak, İlkadım ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi'nde sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

    İHA’nın haberine göre; köpek, Çolak’ı kolundan ve sırtından ısırarak yaraladı. Çolak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Köpeklerin toplatılmasını istedi

    Olayı yaralı olarak atlatan Çolak, köpeklerin başkalarına zarar vermemesi için yetkililere çağrıda bulunarak toplatılmasını istedi.

    Samsun’da sokak köpeği kolunu ve sırtını ısırdı ViDEO

    Samsun’da sokak köpeği kolunu ve sırtını ısırdı #1

    Samsun’da sokak köpeği kolunu ve sırtını ısırdı #2

    Samsun’da sokak köpeği kolunu ve sırtını ısırdı #3

    Samsun’da sokak köpeği kolunu ve sırtını ısırdı #4

    Samsun’da sokak köpeği kolunu ve sırtını ısırdı #5


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