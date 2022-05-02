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Samsun’da sokak köpeği kolunu ve sırtını ısırdı
Bayram ziyareti için Ankara’dan Samsun’a gelen Ahmet Umut Çolak, sokak köpeği tarafından kolundan ve sırtından ısırıldı.
- 02.05.2022 - 13:27
- Güncelleme : 02.05.2022 - 14:41
Ankara’dan bayram ziyareti için Samsun’a gelen 28 yaşındaki Ahmet Umut Çolak, İlkadım ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi'nde sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
İHA’nın haberine göre; köpek, Çolak’ı kolundan ve sırtından ısırarak yaraladı. Çolak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Köpeklerin toplatılmasını istedi
Olayı yaralı olarak atlatan Çolak, köpeklerin başkalarına zarar vermemesi için yetkililere çağrıda bulunarak toplatılmasını istedi.
Samsun’da sokak köpeği kolunu ve sırtını ısırdı ViDEO