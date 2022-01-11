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    Samsun'da sokak köpeklerinden kaçabilmek için duvardan atladı

    Sokak köpeklerinin kovaladığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Salih Algaç, köpeklerden kurtulmak için duvardan alt yola atlayınca, yaralanarak hastanelik oldu.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 14:08
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    Samsun'da sokak köpeklerinden kaçabilmek için duvardan atladı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Mert Irmağı kenarında, sabah saatlerinde, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Salih Algaç, okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

    Köpeklerin kovaladığı genç, kendini yol kenarındaki korkulukların üzerinden alt yola attı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Yaklaşık 4-5 metre yükseklikten atlayan Salih Algaç yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Samsun da sokak köpeklerinden kaçabilmek için duvardan atladı #1

    “DİREKT ÜZERİME GELDİĞİ İÇİN ATLAMAK ZORUNDA KALDIM”

    Algaç, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Köpeklerin kendisine saldırısını anlatan Salih Algaç, "Benim üzerime doğru geliyordu. Ben de kaçamadım, alan kısıtlıydı. Direkt üzerime geldiği için atlamak zorunda kaldım." dedi.

    Samsun da sokak köpeklerinden kaçabilmek için duvardan atladı #2

    Samsun da sokak köpeklerinden kaçabilmek için duvardan atladı #3

    Samsun da sokak köpeklerinden kaçabilmek için duvardan atladı #4

    Samsun da sokak köpeklerinden kaçabilmek için duvardan atladı #5


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