Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Cinayetin mafya hesaplaşması olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ekipleri gitti.

Yalçın Cerrah adlı genci yerde kanlar içinde bulan polis, durumu hemen 112 acil servis ekibine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cerrah'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yalçın Cerrah'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISININ AKRABASI ÇIKTI

Öldürülen Yalçın Cerrah'ın, 19 Ağustos'ta Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'in (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırı sonucu öldürülmesi olayına karışan ve tutuklanarak cezaevine konulan Ahmet Cerrah'ın akrabası olduğu öğrenildi.

MAFYA HESAPLAŞMASI OLABİLİR

Olayın mafya hesaplaşması olma ihtimali üzerinde durulurken; Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Soruşturma devam ediyor.