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    Samsun'da sokak ortasında yolunu kesip darbettiler

    Yol keserek bir kişiyi darbeden ve araçlara zarar veren 2 şüpheli, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 11:04
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 11:04
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    Samsun'da sokak ortasında yolunu kesip darbettiler

    Samsun'da motosikletli iki genç ile yolunu kestikleri başka bir genç arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma bir süre sonra büyüyerek, kavgaya dönüştü.

    TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Önünü kestikleri gence tekme ve yumruklarla saldıran iki şahıs, genci çevredeki otomobillerin üzerine yatırarak darbetmeye devam etti. Kavga esnasında ise çevredeki 2 araç zarar gördü.

    Direnmeye çalışan gencin yardımına çevredekiler koşarken, durum polis ekiplerine bildirildi.

    SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

    Yolu kesilip dövülen genç ve araçları zarar gören vatandaşlar motorlu iki genç şahıstan şikayetçi oldu.

    İki şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

    Samsun'da sokak ortasında yolunu kesip darbettiler

    Samsun da sokak ortasında yolunu kesip darbettiler #1

    Samsun da sokak ortasında yolunu kesip darbettiler #2

    Samsun da sokak ortasında yolunu kesip darbettiler #3

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