Samsun’da sokak ortasındaki silahlı kavga kamerada

İki kişi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde, önceki akşam Murat Yüksel ve Şakir Sarıoğlu arasında tartışma çıktı.

Tartışma zamanla büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine ateş etmeye başladı.

KAMERAYA YANSIDI

Kavgada, Murat Yüksel ve Şakir Sarıoğlu’nun yanı sıra Sarıoğlu’nun oğlu Selim Serhat (23) isimli bir şahıs daha yaralandı.

O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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EKİPLER SEVKEDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Selim Serhat Sarıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan Şakir Sarıoğlu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Murat Yüksel ise yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.