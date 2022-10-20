Samsun'da sosyal medya tacizcisi serbest kaldı, mağdurlar endişeli

Sosyal medya üzerinden kadınları taciz eden E.K, cezaevinden çıktıktan sonra mağdurları tehdit etmeye devam etti. Mağdur kadınlar, yeniden savcılığın yolunu tuttu.

Samsun’da, sosyal medya uygulaması olan Telegram üzerinden bir şahıs, kadınları kendisi ile olma konusunda tehdit ederek rahatsız etmeye başladı.

Sosyal medya hesapları ve porno sitelerden aldığı kadın fotoğraflarıyla, mağdur kadınların telefon numaralarını yayınladı.

Kadınlara ölüm tehdidinde de bulunan şahsın, E.K. (27) olduğu belirlendi. E.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.

Amerikan menşeli GSM numaraları kullandı

Yapılan araştırmada, E.K.'nin, internetten aldığı +1 ile başlayan Amerikan menşeli GSM numaraları üzerinden oluşturduğu Telegram ve Instagram gibi hesaplarından konum bilgisi olarak Samsun’da bulunan kadınlara önce arkadaşlık mesajı attığı ve daha sonra sürekli aramalar yapıp müşteki kadınlar tarafından numarası engellenince bu defa da farklı numara satın alıp arama yapmaya devam ettiği belirlendi.

Bu şekilde Samsun merkezde birçok kadının, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Tahliyesine karar verildi

Siber polisinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda ikametinde yakalanan E.K., 14 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. E.K. hakkında, 1 çocuk annesi Duygu K.(35) ile 1 çocuk annesi Esra D.'ye (37) yönelik "Kişisel verileri ele geçirme ve yayma, cinsel taciz, ölümle tehdit" suçlarından dava açıldı.

Esra D. ile ilgili davanın duruşması 01 Temmuz'da Samsun 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Duygu K. ile ilgili dava ise 20 Eylül'de Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Tutuklu olarak hakim karşısına çıkan E.K., yargılandığı mahkemece 1 Temmuz'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi.

Mağdurlar yeniden suç duyurusunda bulundu

Ancak birbirlerini hiç tanımayan mağdurlardan Duygu K. ile Esra D., bugün Samsun Cumhuriyet Savcılığına giderek E.K.'nin cezaevinden tahliye olduktan sonra aynı şekilde tehdit ve tacizlerinin devam ettiğini, her ikisinin de kız çocuklarının bulunduğunu ve kendilerini ve çocuklarını tehdit ettiğini ileri sürerek yeniden suç duyurusunda bulunup şikayetçi oldu.

“Beni 13 yaşındaki kızımla tehdit ediyor”

Mağdurlardan Esra D. ise şu sözleri kaydetti:

“Duygu K. ile daha önce tanışmıyoruz. Bugün yeniden şikayet dilekçesi verince aynı şahsın cezaevinden çıkınca aynı şekilde onu da tehdit edip, taciz ettiğini öğrendim. Beni 13 yaşındaki kızımla tehdit ediyor. Cezaevine girip benimle ilgili yargılandığı ilk davada 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. Serbest kalınca da aynı eylemlerine devam ediyor.

“Kumpas kurup yakalattık diye bizi sorumlu tuttu”

Mart ayından beri tanımadığım bir şahsiyet benim profil resimlerimi alarak kendisi hesap açıp bana sürekli arkadaşlık istekleri gönderiyor. Reddedince de beni tehdit etmeye başladı. O kadar çok tehditler, o kadar çok hakaretler vardı ki, kızımı ve beni aynı şekilde tehdit etti. Yakalanması için çabaladık. Kumpas kurup yakalattık diye bizi sorumlu tuttu.

“Sürekli taciz ve sürekli tehdit”

Cezaevinden tahliye olunca da bıkmadan, usanmadan aramaya ve yazmaya devam etti. Açıkçası dışarı çıkmaya tedirginim. Nereden karşıma çıkacak diye tedirginim. Kızım tek başına okula gidiyor ve onun can güvenliğinden korkuyorum. Çok rahatsız edici ve psikolojik bir baskı altındayım ki, camın önüne mi geldi, kapıya mı geldi. Sürekli taciz ve sürekli tehdit. Beni kızımla tehdit etmek nasıl bir vicdansızlık ve nasıl bir kişiliksiz bilemiyorum ama gereken cezayı almasını istiyorum. Umarım, yaptıklarıyla içeri girer ve uzun bir süre çıkmaz. Bize yaşattıklarının daha beterini yaşasın istiyorum.”