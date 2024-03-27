Samsun'da sosyal medyadan sipariş verdi! Ne ürün geldi ne para... Bir vatandaş, sosyal medya hesabı üzerinden sipariş verdiği 4 bin TL'lik otomobil aynasını göndermeyen kişiden şikayetçi oldu.

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İHA

Samsun Atakum ilçesi Yalı Mahallesi’nde yaşayan Olgun Aydoğan'ın park halindeki otomobilinin aynası kırıldı.

Yeni bir ayna almak isteyen Aydoğan, Facebook'ta kendisini Sinop Türkeli'de 'otomotiv yedek parça mağazası' olarak gösteren kişiden 11 Mart'ta ayna sipariş etti.

Ayna için ilk olarak 4 bin TL gönderen Aydoğan’ın bir süre sonra satış yapan kişi mesajlarına cevap vermemeye başladı.

Akabinde kişi, Aydoğan’ın telefonlarını engelledi. Parasını göndermesine rağmen muhatap bulamayan ve ürünü alamayan Olgun Aydoğan, dolandırıldığını anlayınca Samsun Adliye Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

"Burada amaç 4 bin TL değil"

Olayı anlatan Olgun Aydoğan, “Otomobilim park yerindeyken aynasını kırmışlar. İnternetten araştırma yaptım ve Facebook'ta bir hesap üzerinden sipariş verdim. Görüşmeler yaptım hem konuşmalı hem de yazışmalı. IBAN verdi bana ve ben de 4 bin TL yatırdım. ‘Kargoya verdim’ dedi. Bilgileri istedim.

Sonrasında ise irtibat kesildi. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Burada amaç verdiğim 4 bin TL değil, bu gibi insanların benim gibi insanların üzerinden kolay para kazanmalarıdır. Bunu önleyelim, sessiz kalmayalım. 1 TL de aynı, 10 bin TL de aynıdır. Bu durum bunların yanına kar kalmasın.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)