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    Samsun'da su kanalı kazısında göçük: 2 kardeş öldü

    Açtıkları 5 metre derinliğindeki kanalda içme suyu boru bağlantısı yapan iki kardeş, meydana gelen göçükte hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 24.08.2020 - 10:42
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    Samsun'da su kanalı kazısında göçük: 2 kardeş öldü

    Samsun’un Vezirköprü ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Halilbaba Mahallesi'nde eve içme suyu götürmek için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

    Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalda su borusu bağlantılarını yapan 22 yaşındaki Kenan Ak, toprak altında kaldı.

    KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN ATLADI

    Olayı gören ağabey Hayati Ak (25), kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Bu sırada meydana gelen ikinci toprak kaymasında Hayati Ak da göçük altında kaldı.

    Samsun da su kanalı kazısında göçük: 2 kardeş öldü #1

    CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

    İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı ve yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda 2 kardeşin cansız bedeni, göçükten çıkarıldı.

    Hayati ile kardeşi Kenan Ak'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Samsun da su kanalı kazısında göçük: 2 kardeş öldü #2

    Samsun da su kanalı kazısında göçük: 2 kardeş öldü #3

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