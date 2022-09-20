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    Samsun’da suç örgütüne şafak operasyonu

    Tefecilik, yağma, uyuşturucu madde ticareti gibi suçları tespit edilen örgüte yönelik Bafra ve Yakakent ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
    • 20.09.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:16
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    Samsun’da suç örgütüne şafak operasyonu

    Samsun’da, Bafra ve Yakakent ilçelerinde tefecilik, yağma, uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere birçok suç faaliyeti tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlara, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü, TEM ŞUbe Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

    Çok sayıda silah ele geçirildi

    İHA’nın haberine göre; 17 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Operasyonda yine çok sayıda silah ele geçirildi.

    Soruşturma devam ediyor.

    Samsun’da suç örgütüne şafak operasyonu #1


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