Samsun'da şüpheli varili dereye döktüler: 8 kişi hastanelik oldu

Dere kenarına etil, metil ve keton içerikli varilleri dereye döken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 kişi de maddelerden etkilenerek hastanelik oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir grup şüpheli, dere kenarına varillerle madde boşalttı.

Vatandaşların "Varillerden ormanlık alana bilinmeyen bir atık madde döküldüğü" ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden polis, park halindeki araçta 20 adet varil bulunduğunu tespit etti.

Şüpheliler varilleri ne yapacaklarını anlattı

Şüpheli oldukarı düşünülen İ.A.(25), T.İ.(30), V.A.(52) ile S.A.(28) adlı kadın varilleri Atatürk Bulvarı üzerindeki bir petrol şirketinin arka kısmında çöpe atılmış halde bulduklarını, varilleri boşalttıktan sonra hurda olarak değerlendireceklerini söyledi.

8 kişi dökülen maddeden etkilendi

Emniyet güçleri ise varillerin bir kısmının ormanlık alana, bir kısmının da dereye boşaltıldığını tespit etti. Etrafa yayılan kokular yüzünden 4'ü polis ile olay yerinde bulunan şahıslarla birlikte 8 kişi, dökülen maddeden etkilenerek hastanelik olurken olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılanlar taburcu edildi

Yapılan tespitlerde varillerde kimyasal madde etil, metil ve keton tespit edilirken hastaneye kaldırılan 4'ü polis 8 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Tedavilerini ardından Tekkeköy polisi tarafından gözaltına alınan İ.A., T.İ., V.A. ile S.A. adlı kadın, "çevrenin kasten kirletilmesi ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



