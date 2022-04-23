Samsun'da tabancasını temizleyen zabıta, yanlışlıkla kafasından vuruldu

Tekkeköy ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, silahını temizleyen zabıta memuru, yanlışlıkla çıkan kurşunla kafasından yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan Minibüsçüler Kooperatifi içinde gece saat 01.20 sularında korkunç bir olay yaşandı.

İHA'nın haberine göre, zabıta memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Serdar Ö.'nün (41), kurcaladığı tabanca kazara ateş aldı.

Kendisini kazara kafasından vurdu

Dehşet olayda zabıta, silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini kafasından vurdu.

Zabıta memuru tedavi altında

Ağır yaralanan Serdar Ö. 112 ekipleri tarafından ambulansa özel bir hastaneye kaldırıldı. Serdar Ö. ilk müdahalesini ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.