Samsun'da tahliye olan hırsızın özgürlüğü 3 gün sürdü

Samsun'un Atakum İlçesi Yenimahalle Mahallesi'nde 23 Kasım 2023'te, sahibinin, kapıyı kilitlemeden çıktığı eve dil düşürme yöntemiyle giren şüpheli, 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp kaçtı.
Olayla ilgili çalışma yapan polis, o dönem şüpheliye ulaşamadı.
Kameralardan tespit edildi
Soruşturmayı sürdüren polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, montundan ve ayakkabısından Sevda Kulu olduğunu tespit etti.
3 çocuk annesi Kulu, saklandığı evde dün yakalanıp, gözaltına alındı.
Suçlamaları reddeden Kulu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
3 gün önce tahliye edildiği belirlendi
Öte yandan, Kulu'nun 15 Ocak'ta, Sibel Y. ile Atakum ilçesindeki bir evden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı suçlamasıyla tutuklandığı, 8 gün sonra yapılan itirazla da tahliye edildiği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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