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Samsun'da tahliye olan hırsızın özgürlüğü 3 gün sürdü

Samsun'da tahliye olan hırsızın özgürlüğü 3 gün sürdü Hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 3 gün önce tahliye olan Sevda Kulu, daha önce bir evden 200 bin liralık ziynet eşyası çaldığı ve toplamda 260 bin TL'lik hırsızlık yaptığı ortaya çıkınca yeniden cezaevine girdi.