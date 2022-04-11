Özel okulun bahçesindeki bir öğretmenin 7 bin TL değerindeki bisikletini çalan takım elbiseli hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da özel okulda görev yapan öğretmen Ahmet Çolak, bisikletini okul önüne bırakarak derse girdi.

Daha sonra dersi biten öğretmen, bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

7 bin liralık bisikleti çaldı

Okulun güvenlik kameralarını inceleyen Çolak, takım elbise giymiş bir kişi tarafından 7 bin değerindeki bisikletinin çalındığı gördü.

Öğretmen şikayetçi oldu

İHA'nın haberine göre; sonrasında ise öğretmen Tokur, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun'da takım elbiseli hırsız kamerada VİDEO

