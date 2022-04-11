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    Samsun'da takım elbiseli hırsız kamerada

    Özel okulun bahçesindeki bir öğretmenin 7 bin TL değerindeki bisikletini çalan takım elbiseli hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 11.04.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 12:15
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    Samsun'da takım elbiseli hırsız kamerada

    Samsun'da özel okulda görev yapan öğretmen Ahmet Çolak, bisikletini okul önüne bırakarak derse girdi.

    Daha sonra dersi biten öğretmen, bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.

    7 bin liralık bisikleti çaldı

    Okulun güvenlik kameralarını inceleyen Çolak, takım elbise giymiş bir kişi tarafından 7 bin değerindeki bisikletinin çalındığı gördü.

    Öğretmen şikayetçi oldu

    İHA'nın haberine göre; sonrasında ise öğretmen Tokur, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Samsun'da takım elbiseli hırsız kamerada VİDEO

    Samsun da takım elbiseli hırsız kamerada #1

    Samsun da takım elbiseli hırsız kamerada #2


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