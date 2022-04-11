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- Samsun'da takım elbiseli hırsız kamerada
Samsun'da takım elbiseli hırsız kamerada
Özel okulun bahçesindeki bir öğretmenin 7 bin TL değerindeki bisikletini çalan takım elbiseli hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı.
- 11.04.2022 - 11:00
- Güncelleme : 11.04.2022 - 12:15
Samsun'da özel okulda görev yapan öğretmen Ahmet Çolak, bisikletini okul önüne bırakarak derse girdi.
Daha sonra dersi biten öğretmen, bıraktığı bisikletinin yerinde olmadığını fark etti.
7 bin liralık bisikleti çaldı
Okulun güvenlik kameralarını inceleyen Çolak, takım elbise giymiş bir kişi tarafından 7 bin değerindeki bisikletinin çalındığı gördü.
Öğretmen şikayetçi oldu
İHA'nın haberine göre; sonrasında ise öğretmen Tokur, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Samsun'da takım elbiseli hırsız kamerada VİDEO