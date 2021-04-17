Samsun'da tanker geçidin üzerinde asılı kaldı

Park halindeki el freni çekilmeyen tankerin rampa aşağı hareket etmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyona tanker ile yakıt getiren Mürsel T., bir süre sonra aracını rampa aşağı park etti.

Çalışır halde bıraktığı aracından aşağı inerken el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen Mürsel T., tankerin bir anda hareket ettiğini fark edince peşinden koştu ancak yetişemedi.

GEÇİTTE ASILI KALDI

Rampa aşağı ilerleyen tanker, Sülün Kuşu Alt Geçidi'nin üst korkuluklarına çarpıp asılı kaldı. Ön kısmı boşta kalan tankerin yola düşmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Polis alt geçidi çift yönden trafiğe kapatırken, askıda kalan tankeri ise vinç yardımıyla kurtarma çalışması başlatıldı.