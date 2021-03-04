Samsun'da tarihi Paşa Mezarlığı'nı defineciler talan etti

Tarihi mezarlıktaki taşlar, defineciler tarafından çalındı. Mahalleli, mezarlığın içine düştüğü durumdan şikayetçi oldu.

Samsun'da "Paşa Mezarlığı", defineciler tarafından harabeye çevrildi.

Çarşamba ilçesindeki mezarlıkta, araştırmalara göre kökeni Osmanlı dönemine dayanan bir hanedanın ailesi bulunuyor.

Mezarlıkta eski döneme ait mezar taşları kırık ve yerlerinden sökülmüş halde duruyor.

"DEFİNECİLER GELDİ"

Mezarlıkta derin çukurlar bulunuyor. Mahalle sakinleri ise definecilerin gece geç saatlerde mezarlıkları kazdığını belirtti. Tarihi yapısı zarar görmüş mezarlık ilgi bekliyor.

Kurtahmetli Mahallesi sakinlerinden Nevzat Köksal, "Mahallemizin en eski mezarı burasıdır. Mezarlığın bu durumda olmasının sebebi buraya çok defineci geldi. Mezarlığımızı kötü hale getiren definecilerdir. Burada yatan kişilerin kendileri paşa. Buradan Trabzon'u idare etmiş kişilerdir." dedi.

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MEZAR TAŞLARI ÇALINDI

Mahalle sakinlerinden Sebahattin Çamur ise, "Burayı defineciler harabeye çevirdi. Birçok mezar taşını da tarihi eser diye çalarak götürdüler. Mezarlıkta bazı mezarların kime ait olduğunu bilen yok. Çok eski bir tarihe sahip. Sadece bu mezarlık değil, bizim bu mahallenin yerleşim yerinin tarihinin ne olduğunu bilen yok. Bazı kişiler gece geliyor, burayı kazıyor. Gece fark eden birisi bunları taşlıyor. Kazı yapanlar da korkarak kaçıyor." diye konuştu.





"HAZNEDARZADE AİLESİNE AİT"

Mezarlıkta bulunan aileler hakkında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Rıza Karagöz, şunları söyledi:

"Kurtahmetli Mahallesi benim ilgi alanıma oradaki mezar dolayısıyla girmiş oldu. Paşa Mezarlığı diye bilinen bir mekandır. Karadeniz Bölgesi'nde Haznedarzade ailesi var. 1700 sonlarından 1740'lara kadar yöneticilik yapmış bir hanedan. Kurtahmetli Mahallesi'nde onların ailesinden birkaç yatan var. O vesileyle buraya Paşa Mezarlığı ismi verilmiş. Burada Haznedarzade ailesinin önemli bir ismi Süleyman Paşa'nın ailesinden yatanlar var."