Samsun’da tarlada lahana toplayan eşini vurdu

Lahana toplarken kocası tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti. Çocukları morgun önünde gözyaşı döktü.

Samsun’un Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi Şehit Adnan Yıldız Caddesi’nde 58 yaşındaki Mehmet Ö., evlerinin yakınındaki tarlada lahana toplayan eşi Selma Ö.'yü pompalı tüfekle vurdu.

3 çocuk annesi eşi 51 yaşındaki Selma Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Ö. aynı tüfekler kendini ağır yaraladı.

Kadının cansız bedeni otopsi için Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇOCUKLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Silah seslerinin duyulması üzerine olaydan haberdar olan komşuları, vefat eden kadın için, “Çok iyi bir insandı, yazık oldu.” ifadelerini kullandı.

Çiftin çocukları uzun süre morgun önünde gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.