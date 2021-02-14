Samsun'da tartıştığı eşini bıçakla öldürdü

Çıkan tartışma sırasında eşini boğazından bıçaklayarak öldüren cani koca gözaltına alınırken, çiftin iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapan Mihrican E. (46) ile mühendis olan eşi Oğuz Kağan E. (51) arasında Ulugazi Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA 112'Yİ ARADI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuz Kağan E, eşini boğazından bıçakladı sonra da 112'yi arayarak olayı haber verdi.

Ardından babaannesinin yanında kalan lise son sınıf öğrencisi oğlunun yanına giden Oğuz Kağan E, olayı anlattıktan sonra tekrar evine dönerken polis ekiplerince gözaltına alındı.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Mihrican E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı kocanın zaman zaman eşine şiddet uyguladığı ve bu yüzden daha önce de uzaklaştırma kararı uygulandığı, tedbir kararı kalkınca ise birlikte kaldıkları ileri sürüldü.

KOMŞULARI OLAN MUHTAR OLAYI ANLATTI

Olayın meydana geldiği apartmanda oturan Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı, "En üst kat komşumdu. Kendisiyle görüşüyorduk. Çok iyi bir insandı. Bilgisayar kurslarında hocalık yapıyordu. Pandemiden dolayı kurslar açılmadığından kendisi pazarda Kahramanmaraş’tan annesinin gönderdiği salçaları satıyordu. Eşi de bildiğim kadarıyla elektrik elektronik mühendisiydi. Çok üzgünüz." dedi.

KIZLARI DA TIP FAKÜLTESİNDE ÖĞRENİM GÖRÜYOR

Çiftin İstanbul'daki bir üniversitenin tıp fakültesi bölümünde öğrenim gören bir kızları da olduğu öğrenildi.