- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'da tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını kopardı
Samsun'da tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını kopardı
Samsun'da hastanede taşkınlık çıkaran alkollü hasta yakını, kendisine müdahale eden güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak, kopardı.
- DHA
- 21.11.2020 - 11:49
Samsun Terme Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hasta yakını Kamil V., alkollü olarak geldiği hastanede ortalığı karıştırdı.
Duruma müdahale eden görevlilerle de tartışan şüpheli, güvenlik personeli Tahsin A.'nın parmağını ısırarak kopardı.
TEDAVİYE ALINDI
Kanlar içinde kalan Tahsin A. tedaviye alındı. İhbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Kamil V., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.