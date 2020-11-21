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    Samsun'da tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını kopardı

    Samsun'da hastanede taşkınlık çıkaran alkollü hasta yakını, kendisine müdahale eden güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak, kopardı.
    • DHA
    • 21.11.2020 - 11:49
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    Samsun'da tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını kopardı

    Samsun Terme Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hasta yakını Kamil V., alkollü olarak geldiği hastanede ortalığı karıştırdı.

    Duruma müdahale eden görevlilerle de tartışan şüpheli, güvenlik personeli Tahsin A.'nın parmağını ısırarak kopardı.

    TEDAVİYE ALINDI

    Kanlar içinde kalan Tahsin A. tedaviye alındı. İhbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Kamil V., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Samsun da tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını kopardı #1

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