Site sakini tarafından omzundan yaralanan F.A. hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.F.İ. ise gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle'de, site görevlisi F.A. ile site sakini M.F.İ. arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

SİTE GÖREVLİSİ BIÇAKLANDI

Kavgada site görevlisi F.A. omzundan bıçakla yaralandı. Yaralı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun’da tartıştığı site görevlisini bıçakladı

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan M.F.İ, suç aleti bıçağı klozetin içine attığını söyledi. Gözaltına alınan ve sağlık raporu için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilen M.F.İ., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bunu da çek" diyerek el hareketi yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.