Euro
10.0187
0.64%
Dolar
8.3339
1.05%
Altın
477.82
0.46%
Borsa
1.424
0.18%
Bitcoin
471.601
-3.06%
EXEN Coin
27.56
-1.21%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Samsun’da tartıştığı site görevlisini bıçakladı

    Site sakini tarafından omzundan yaralanan F.A. hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.F.İ. ise gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 12:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da tartıştığı site görevlisini bıçakladı

    Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle'de, site görevlisi F.A. ile site sakini M.F.İ. arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

    SİTE GÖREVLİSİ BIÇAKLANDI

    Kavgada site görevlisi F.A. omzundan bıçakla yaralandı. Yaralı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Samsun’da tartıştığı site görevlisini bıçakladı

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan M.F.İ, suç aleti bıçağı klozetin içine attığını söyledi. Gözaltına alınan ve sağlık raporu için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilen M.F.İ., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Bunu da çek" diyerek el hareketi yaptı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir