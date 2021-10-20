Tasmasız bir şekilde serbest bırakılan pitbull, kendisini sevmek için yaklaşan Azerbaycanlı Arif Sehri’nin yüzüne saldırıp burnunu kopardı.

Samsun’un Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde, 18 Ekim günü işe gitmek üzere evinden çıkan Azerbaycanlı iş insanı Arif Sehri (35) ile eşi Fardina Sehri, kaldırımda yürürken caddedeki bir araçtan tasmasız pitbull cinsi köpek salındı.

Köpeğin sahibi, korkan Fardina Sehri’ye, “Bir şey yapmaz, ısırmaz.” deyince, Arif Sehri köpeği sevmek istedi.

Pitbull, kendisini sevmek için yaklaşan Arif Sehri’nin yüzüne saldırıp burnunu kopardı.

Köpek, sahibinin müdahalesi ile uzaklaştırılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

BURNUNUN PARÇALARI ARANDI

Kanlar içinde yerde kalan Sehri'nin kopan burnunun parçaları arandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sehri, tedaviye alındı.

Estetik ameliyatı olacağı günü bekleyen Sehri, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Samsun’da tasmasız pitbull, Azerbaycanlı iş insanının burnunu kopardı VİDEO



“BİR ANDA YÜZÜME ATLADI VE BURNUMU KOPARDI”

Arif Sehri, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Eşimle beraber evden çıkıp işe gidiyorduk. Bir araba geldi ve köşede durdu. İçinde pitbull cinsi köpek vardı. Köpek bağlı değildi, tasması ve ağızlığı yoktu. Benim eşim köpekten korkuyor. Korkunca boş araziye doğru kaçtı. Ben de bunu görünce eşime bir şey yapmasın diye köpeğe doğru gittim. Köpeğin sahibi o sırada 'korkmayın bir şey yapmaz, ısırmaz' dedi. Bunun üzerine köpeğe doğru sevmek için eğilince bir anda yüzüme atladı ve burnumu kopardı. O anda eşim bağırmaya ve çığlık atmaya başladı.

“BANA BURNUMUN PARÇALARININ NEREDE OLDUĞUNU SORDULAR”

Sonra acili aradık, polis de geldi. Bana burnumun parçalarının nerede olduğunu sordular, o anda anladım ki burnumun durumu çok kötü. Yerde burnumun kopan parçalarını bulduk.





“BÖYLE SERBEST KÖPEK DOLAŞTIRMAMAMIZ GEREKİYOR”

Benim yerimde belki bir çocuk olabilirdi, belki ona daha büyük zarar verebilirdi, belki de öldürebilirdi. Hepimizin bu konuda biraz tedbirli olması gerekiyor. Böyle serbest köpek dolaştırmamamız gerekiyor. Biz burada yaşıyoruz, Allah razı olsun Türkiye'den, Türklerden. Her zaman bize destek oldular, yardım ettiler. Fakat şu anda ben çaresiz kaldım, bu burunla nasıl yaşayabilirim onu bilmiyorum. Bu çok zor bir şey. Sabah eşimin kalkıp sessizce ağladığını görüyorum. Şu anda kendime aynada bakamıyorum. Lütfen insanlar bu konularda daha dikkatli olsunlar, başıboş köpek dolaştırmasınlar.”