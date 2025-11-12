Samsun'da tek teker üzerinde motosiklet sürdüler: 4 bin TL ceza kesildi

- Samsun'da trafik güvenliğini tehlikeye atan bir motosiklet sürücüsü tespit edildi.
- Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücünün tek teker üzerinde seyir ettiği görüldü.
- Sürücüye 4 bin 143 TL ceza kesildi ve ehliyeti geçici olarak iptal edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü davranışlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Sosyal medyada paylaşılan bir trafik kural ihlali görüntüsünün ardından ekipler harekete geçti.
4 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ
Görüntülerdeki motosiklet sürücüsünün, tek teker üzerinde gidip kuralları ihlal ederek diğer sürücülerin güvenliğini riske attığı tespit edildi.
Yapılan inceleme sonucunda sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 4 bin 143 TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine el konularak geçici olarak iptal edildi.