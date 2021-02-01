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Samsun'da tekstil fabrikasında 2,5 ay arayla ikinci yangın

Samsun'da tekstil fabrikasında 2,5 ay arayla ikinci yangın

Samsun'un Bafra ilçesinde bir tekstil fabrikasında 2,5 ay arayla ikinci defa çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yoğun dumanla mücadele eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.