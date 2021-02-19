Teyze oğlunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs ayağından yaralandı. Kurşunun, ayağın üzerinden girip altından çıktığı belirlendi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde, Y.I.(33) isimli bir şahıs teyzesinin oğlu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan şahıs, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KURŞUN GİRİP ÇIKTI

Tabancadan çıkan kurşunun Y.I.'nın sol ayağının üzerinden girip altından çıktığı tespit edildi.

Samsun'da teyze oğlunun silahlı saldırısına uğradı VİDEO

ŞİKAYETÇİ OLDU

Y.I. kendisini teyzesinin oğlu K.B.'nin (25) tabancayla vurduğunu iddia ederek, "Teyzemin oğlu K.B., Yasin Y. ile arkadaş olduğum için 4 gün önce benimle kavga etti ve karakolluk olduk. Bugün de bana silahlı ateş ederek yaraladı. Şikayetçiyim." dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaydan sonra kaçan K.B.'yi olayda kullandığı 1 adet ruhsatsız tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.