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    Samsun'da tır, kırmızı ışıktaki kamyonete çarptı

    Tırın kırmızı ışıkta kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 16:38
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    Samsun'da tır, kırmızı ışıktaki kamyonete çarptı

    Samsun-Ankara karayolunun İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde İrfan Ç. idaresindeki 55 DL 222 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen İhsan Başol yönetimindeki 55 AGT 740 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

    Kazada kamyonet sürücüsü İhsan Başol ile yanında bulunan Şükrü Çayır yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da tır, kırmızı ışıktaki kamyonete çarptı #1

    Samsun da tır, kırmızı ışıktaki kamyonete çarptı #2


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