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    Samsun'da tır otomobile çarptı: 1 ölü

    Samsun'da kavşakta tırın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 18:46
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 18:50
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    Samsun'da tır otomobile çarptı: 1 ölü

    Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı Derecik Mezarlığı Kavşağı'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Erdal K. idaresindeki 34 BGU 854 plakalı tır, Derya Öz Ü. (39) yönetimindeki 55 ANJ 90 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    SAVRULARAK REFÜJDEKİ SİNYALİZASYON LAMBASINA ÇARPTI

    Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil savrularak refüjdeki sinyalizasyon lambasına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Derya Öz Ü. ile otomobilde bulunan Hatun Ş. (36), Yasemin K. (36), Rabia Gül K. (10) ve Gül Nihan B. (3) yaralandı.

    Samsun'da tır otomobile çarptı: 1 ölü VİDEO

    KURTARILAMADI

    Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hatun Ş. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da tır otomobile çarptı: 1 ölü #1

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