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- Samsun'da tırlar çarpıştı: Sürücü mahsur kaldı
Samsun'da tırlar çarpıştı: Sürücü mahsur kaldı
- İHA
- 17.07.2021 - 16:26
- Güncelleme : 17.07.2021 - 16:32
Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Gürgendağı mevkisinde Ali Dip idaresindeki tır, arıza nedeniyle yolun sağ şeridince duraklayan Hayrettin Bildirici yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada tır sürücüleri Hayrettin Bildirici (49) ile Ali Dip (53) yaralandı. Tır sürücüsü Ali Dip aracın içinde sıkıştı.
Kaza yerine ambulans, bölge trafik polisi, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
PARMAK UCUNDAN SERUM TAKILDI
Tır sürücüsü Ali Dip’in sadece kolu dışarıda kaldı, bedeni ise araç içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri ilk önce parmak ucundan kalp atışını tespit etti.
Sürücünün yaşadığının anlaşılması üzerine serum takarak ilk yardıma başladı.
SÜRÜCÜ KURTARILDI
Adeta can pazarının yaşandığı kurtarma mücadelesinde belediye ve kurtarma ekipleri tırın demir aksamlarını keserek sürücünün sıkıştığı yerden kurtarılmasını sağladı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Kazadan bir saat sonra sıkıştığı yerden kurtarılan Ali Dip ile diğer tırın sürücüsü Hayrettin Bildirici 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ali Dip’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.