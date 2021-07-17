Samsun'da tırlar çarpıştı: Sürücü mahsur kaldı

İki tırın karıştığı kazada sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarışıldı. Ekipler, sadece kolu dışarı çıkan sürücünün parmak ucundan kalp atışı tespit edip serum takarak ilk müdahaleyi yaptı.

Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Gürgendağı mevkisinde Ali Dip idaresindeki tır, arıza nedeniyle yolun sağ şeridince duraklayan Hayrettin Bildirici yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada tır sürücüleri Hayrettin Bildirici (49) ile Ali Dip (53) yaralandı. Tır sürücüsü Ali Dip aracın içinde sıkıştı.

Kaza yerine ambulans, bölge trafik polisi, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

PARMAK UCUNDAN SERUM TAKILDI

Tır sürücüsü Ali Dip’in sadece kolu dışarıda kaldı, bedeni ise araç içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri ilk önce parmak ucundan kalp atışını tespit etti.

Sürücünün yaşadığının anlaşılması üzerine serum takarak ilk yardıma başladı.

SÜRÜCÜ KURTARILDI

Adeta can pazarının yaşandığı kurtarma mücadelesinde belediye ve kurtarma ekipleri tırın demir aksamlarını keserek sürücünün sıkıştığı yerden kurtarılmasını sağladı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kazadan bir saat sonra sıkıştığı yerden kurtarılan Ali Dip ile diğer tırın sürücüsü Hayrettin Bildirici 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ali Dip’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

























