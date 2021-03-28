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    Samsun'da top oynama tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

    Aynı sokakta oturanlar arasında top oynama meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi silahlı vurularak aynı aileden 2 kişi de darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 15:46
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    Samsun'da top oynama tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

    Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi’nde D.K. (32) adlı kadın 3 ve 10 yaşındaki çocukları ile evinin önünde top oynarken top rampa aşağı sokağın alt kısmına doğru kaçtı.

    Bu sırada aynı sokakta oturan T.K. adlı kadın ile D.K. arasında top oynama meselesi üzerine tartışma çıktı.

    TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Tartışma kavgaya dönüşünce olaya tartışan genç kadınların eşleri de dahil oldu.

    T.K.’nin eşi S.K. tabancayla ateş açarak sokakta çocukları ile top oynayan D.K.’nin eşi Ü.K.’yi (32) bacaklarından yaralayıp tabanca kabzası ile de kafasına vurup darp etti. Bu sırada T.K. de D.K.’yi ve annesi S.K.’yi (57) darp ederek yaraladı.

    3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Silahla yaralanan Ü.K. ile darp sonucu yaralanan eşi D.K. ve kayınvalidesi S.K. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Silahlı saldırgan S.K. ve eşi T.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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