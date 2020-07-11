Samsun’da trafik kazaları kamerada

Trafik kurallarını hiçe sayarak ışık ihlali yapan sürücülerin yaptığı akılalmaz kazalar, KGS kameralarına anbean yansıdı.

Samsun şehir merkezinde bu yılın haziran ayında meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Meydana gelen kazaların büyük bir çoğunluğu kural ihlali sonucu oldu.

Görüntülerde sürücülerin trafik ışıklarına dikkat etmedikleri ve dalgınlıkları sebebiyle kazaların meydana geldiği görüldü.

IŞIK İHLALLERİ KAZALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Kaydedilen kazaların birinde kavşakta bekleyen araç, ışık ihlali yaptı. O sırada yolda hızla seyreden araç kırmızı ışığa dikkat etmeyen, bir diğer araca çarptı. Kazanın etkisiyle iki araç da tramvay yoluna savruldu.

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Diğer bir kaza da yine ışık ihlali sonucu meydana geldi.

Kırmızı ışıkta durmadan devam etmeye çalışan araç, yoldan geçen başka bir araca yandan çarparak savurdu.