Dolar
6.8612
0.0014%
Euro
7.7611
0.1535%
Altın
1798.58
-0.2689%
Borsa
114808.56
-0.8506%
G. Altın
396.959
-0.248%
Bitcoin
63644.24
-0.0606%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Samsun’da trafik kazaları kamerada

    Trafik kurallarını hiçe sayarak ışık ihlali yapan sürücülerin yaptığı akılalmaz kazalar, KGS kameralarına anbean yansıdı.
    • İHA
    • 11.07.2020 - 12:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da trafik kazaları kamerada

    Samsun şehir merkezinde bu yılın haziran ayında meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

    Meydana gelen kazaların büyük bir çoğunluğu kural ihlali sonucu oldu.

    Görüntülerde sürücülerin trafik ışıklarına dikkat etmedikleri ve dalgınlıkları sebebiyle kazaların meydana geldiği görüldü.

    IŞIK İHLALLERİ KAZALARI BERABERİNDE GETİRDİ

    Kaydedilen kazaların birinde kavşakta bekleyen araç, ışık ihlali yaptı. O sırada yolda hızla seyreden araç kırmızı ışığa dikkat etmeyen, bir diğer araca çarptı. Kazanın etkisiyle iki araç da tramvay yoluna savruldu.

    Samsun’da akılalmaz kazalar İZLE

    Diğer bir kaza da yine ışık ihlali sonucu meydana geldi.

    Kırmızı ışıkta durmadan devam etmeye çalışan araç, yoldan geçen başka bir araca yandan çarparak savurdu.

    Samsun’da trafik kazaları kamerada #1

    Samsun’da trafik kazaları kamerada #2

    Samsun’da trafik kazaları kamerada #3

    Görüş Bildir