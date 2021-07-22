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Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
- İHA
- 22.07.2021 - 12:31
Samsun'un Liman Mahallesi'nde, rampa aşağı inen İsmail Aydın idaresindeki 34 EA 7089 plakalı bir dondurma firmasına ait kamyonet, kayarak devrildi.
YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan araç sürücüsü İsmail Aydın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı VİDEO