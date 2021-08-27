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- Samsun'da trafik kazası: 3 araç hurdaya döndü
Samsun'da trafik kazası: 3 araç hurdaya döndü
- İHA
- 27.08.2021 - 10:37
Samsun'un Yakakent ilçesinde F.A. idaresindeki plakasız otomobil, kırmızı ışıkta duran ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 57 FF 168 plakalı otomobil ile 55 TL 256 plakalı otomobile arkadan çarptı.
F.A.'nın çarptığı araçlar hurdaya dönerken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZADA YARALANAN OLMADI
Sağlık ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, kazada yaralanan olmadığını belirledi.
2 araca arkadan çarparak, kazaya neden olan sürücünün olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kaza yerine yakın bir bölgede bir evin bahçesine saklanan F.A., ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahsın 242 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Ehliyetine el koyulan şahıs savcılık talimatıyla, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten' işlem yapıldı.