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Samsun'da trafik kazası: 3 araç hurdaya döndü

Samsun'da trafik kazası: 3 araç hurdaya döndü

Yaşanan kaza sonucu araçlar kullanılamaz hale gelirken, sürücüler ise yara almadan kurtuldu. Kazaya neden olan sürücünün ise olay yerinden kaçtığı belirlendi.