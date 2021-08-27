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    Samsun'da trafik kazası: 3 araç hurdaya döndü

    Yaşanan kaza sonucu araçlar kullanılamaz hale gelirken, sürücüler ise yara almadan kurtuldu. Kazaya neden olan sürücünün ise olay yerinden kaçtığı belirlendi.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 10:37
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    Samsun'da trafik kazası: 3 araç hurdaya döndü

    Samsun'un Yakakent ilçesinde F.A. idaresindeki plakasız otomobil, kırmızı ışıkta duran ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 57 FF 168 plakalı otomobil ile 55 TL 256 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    F.A.'nın çarptığı araçlar hurdaya dönerken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    KAZADA YARALANAN OLMADI

    Sağlık ve polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, kazada yaralanan olmadığını belirledi.

    2 araca arkadan çarparak, kazaya neden olan sürücünün olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

    Samsun da trafik kazası: 3 araç hurdaya döndü #1

    KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

    Kaza yerine yakın bir bölgede bir evin bahçesine saklanan F.A., ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahsın 242 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    Ehliyetine el koyulan şahıs savcılık talimatıyla, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten' işlem yapıldı.

    Samsun da trafik kazası: 3 araç hurdaya döndü #2

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