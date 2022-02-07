Trafikte 'korna çalma' meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

55 T 0327 plakalı ticari taksi sürücüsü ile 34 KGV 47 otomobil sürücüsü Samsun’un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi Anıtpark önünde “korna çalma ve küfür etme” meselesi yüzünden sözlü tartışmaya başladı.

Saat 15.30 sıralarında tartışma, ticari taksi sürücüsünün sopa çıkartması ile alevlendi.

SOPALAR VE YUMRUKLAR KONUŞTU

34 KGV 47 plakalı otomobil sürücüsünün arkadaşlarının da dahil olduğu kavgada sopalar ve yumruklar konuştu.

Arbede çevrede bulunan vatandaşlar ve polislerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi.

Samsun'da trafikte korna kavgası VİDEO



TRAFİK KİLİTLENDİ

Kavga nedeniyle caddede trafik kilitlendi, çevrede kalabalık oluştu.

Diğer araç sürücüleri yolun kapanmasına sebep olan kişileri korna çalarak protesto etti.

Resmi ve sivil polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavgada her 2 taraf da birbirlerinde şikayetçi olmadı.

ARAÇLAR ÇEKİLDİ, YOL AÇILDI

Polis, kavgada kullanılan sopaya da el koydu.

Kısa süreliğine trafik akışına kapanan yol, tarafların araçlarını yoldan çekmesiyle tekrar açıldı.