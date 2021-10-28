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    Samsun’da traktör devrildi: 2 ölü

    Stabilize yolda traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada anne ile oğlu, 1 çocuk ise yaralandı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 07:07
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    Samsun’da traktör devrildi: 2 ölü

    Samsun’un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’ndeki stabilize yolda seyir halinde olan Ersin Yılmaz idaresindeki traktör, yol üzerindeki göçükte oluşan toprak kayması sonucu devrildi.

    Yolcu olarak araçta bulunan anne Nermin Yılmaz (59) ve oğlu Ersin Yılmaz (36), traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

    Sürücü Ersin Yılmaz’ın 10 yaşındaki oğlu E.Y. ise kazada yaralandı.

    İTFAİYE 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KURTARDI

    Kazanın 112 acil servise bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Traktörün altında sıkışan E.Y. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulans ile Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Samsun’da traktör devrildi: 2 ölü #1

    JANDARMA OLAY YERİNİ İNCELEDİ

    Bölgeyi abluka altına alan jandarmanın olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve oğlunun cenazesi Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Traktör ise ekskavatör vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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