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    Samsun'da tüfeği kurcalayan kadın sağ bacağını yaraladı

    İlkadım ilçesinde tüfekle oynayan kadın, ateş alan tüfekle sağ bacağından yaralandı. Kazara gerçekleşen olay sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
    • 14.08.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 17:59
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    Samsun'da tüfeği kurcalayan kadın sağ bacağını yaraladı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde görünmez kaza dehşeti yaşandı.

    Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, 31 yaşındaki E.T isimli kadın, elindeki pompalı tüfeği kurcalamaya başladı.

    Kendisini sağ bacağından vurdu

    Tam da bu sırada tüfek kazara ateş alınca genç kadın sağ bacağından yaralandı.

    Kanlar içinde kalan E.T., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Samsun'da tüfeği kurcalayan kadın sağ bacağını yaraladı VİDEO

    Samsun da tüfeği kurcalayan kadın sağ bacağını yaraladı #1

    Polis, tüfeğe el koydu

    Kazara kendi kendini vurduğunu söyleyen genç kadın, yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis söz konusu evdeki tüfeğe el koydu.

    Samsun da tüfeği kurcalayan kadın sağ bacağını yaraladı #2

    Samsun da tüfeği kurcalayan kadın sağ bacağını yaraladı #3


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