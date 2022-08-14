İlkadım ilçesinde tüfekle oynayan kadın, ateş alan tüfekle sağ bacağından yaralandı. Kazara gerçekleşen olay sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde görünmez kaza dehşeti yaşandı.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, 31 yaşındaki E.T isimli kadın, elindeki pompalı tüfeği kurcalamaya başladı.

Kendisini sağ bacağından vurdu

Tam da bu sırada tüfek kazara ateş alınca genç kadın sağ bacağından yaralandı.

Kanlar içinde kalan E.T., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'da tüfeği kurcalayan kadın sağ bacağını yaraladı VİDEO

Polis, tüfeğe el koydu

Kazara kendi kendini vurduğunu söyleyen genç kadın, yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis söz konusu evdeki tüfeğe el koydu.