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Samsun'da tüfekli soyguncu, girişiminde başarısız oldu

Samsun'da tüfekli soyguncu, girişiminde başarısız oldu

Vezirköprü ilçesinde zincir markete elindeki tüfeği ile giren şahıs, yöneldiği kasaların ikisini de açamadı. O anlar ise kameralara yansıdı.