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    Samsun'da tüfekli soyguncu, girişiminde başarısız oldu

    Vezirköprü ilçesinde zincir markete elindeki tüfeği ile giren şahıs, yöneldiği kasaların ikisini de açamadı. O anlar ise kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 14:11
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    Samsun'da tüfekli soyguncu, girişiminde başarısız oldu

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kimliği belirsiz yüzünde kar maskesi bulunan kişi markete yöneldi.

    Elinde tüfek ile zincir markete girip çalışanları silah tehdidi ile yanından uzaklaştırıp yazar kasayı açan şahıs, paraları almak istedi.

    GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

    Şifreli olması dolayısıyla yazar kasayı açamayan soyguncu bir süre uğraştıktan sonra diğer yazar kasaya yöneldi.

    Uzun uğraş sonucu o yazar kasayı da açamayan soygun zanlısı para alamadan panik içinde kaçtı.

    O ANLAR KAMERADA

    Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Samsun'da tüfekli soyguncu, girişiminde başarısız oldu VİDEO

    Samsun da tüfekli soyguncu, girişiminde başarısız oldu #1

    Samsun da tüfekli soyguncu, girişiminde başarısız oldu #2

    Samsun da tüfekli soyguncu, girişiminde başarısız oldu #3

    Samsun da tüfekli soyguncu, girişiminde başarısız oldu #4

    Samsun da tüfekli soyguncu, girişiminde başarısız oldu #5


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