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    Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, maskeyle yüzünü kapattı

    Uyuşturucu operasyonuna gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin, tanınmamak için cerrahi maske ile yüzünü kapattığı görüldü.
    • DHA
    • 18.09.2020 - 12:23
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    Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, maskeyle yüzünü kapattı

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    45 ekip ve 203 personelin katılımıyla düzenlenen operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi. Operasyonda, 2 kilo 6 gram bonzai, 63,65 gram esrar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 14 kişi gözaltına alındı.

    14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra Terme Adliyesi’ne sevk edildi.

    MASKE İLE YÜZÜNÜ KAPATTI

    Bu sırada polis aracına götürülen şüphelilerden birinin, taktığı sağlık maskesiyle gözlerini kapattığı görüldü.

    Samsun da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, maskeyle yüzünü kapattı #1

    Samsun da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, maskeyle yüzünü kapattı #2

    Samsun da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, maskeyle yüzünü kapattı #3

    Samsun da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, maskeyle yüzünü kapattı #4

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