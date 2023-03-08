Samsun'da uyuşturucu satıcısının serbest kalmasına savcı itiraz etti, tutuklandı Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan şahsı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme serbest bıraktı, savcının itirazı üzerine tekrar yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

81 ilde her türlü ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri, zehir tacirlerine peş peşe operasyonlar yapılıyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.İ.'yi metamfetamin adlı uyuşturucu ile yakalayarak gözaltına aldı.

Nöbetçi mahkeme serbest bıraktı

Samsun adliyesine sevk edilen E.İ., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. E.İ. nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı, E.İ.'nin tutuklanması talebiyle itirazda bulundu.

İtirazı inceleyen asliye ceza mahkemesi tutuklama kararı verdi.

Tekrar yakalandı

Karar üzerine E.İ., narkotik polisi tarafından yeniden gözaltına alındı ve bugün Samsun adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan E.İ., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.