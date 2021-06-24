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    Samsun'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 4 gözaltı

    Narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 09:36
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    Samsun'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 4 gözaltı

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra Narkotik Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

    Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Bafra ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen M.B., R.D., E.Ç. ve E.C. isimli şahısların yakalanmasına yönelik 2 gün önce Bafra ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyon kapsamında 39,29 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 42,39 gram metamfetamin maddesi, 1,87 gram kenevir tohumu ve 9 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili M.B., R.D., E.Ç. ve E.C. gözaltına alındı.

    Samsun'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 4 gözaltı VİDEO


    Samsun da uyuşturucu ticareti operasyonu: 4 gözaltı #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 4 kişi, bu sabah "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Bafra Adliyesine sevk edildi.

    Samsun da uyuşturucu ticareti operasyonu: 4 gözaltı #2

    Samsun da uyuşturucu ticareti operasyonu: 4 gözaltı #3

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