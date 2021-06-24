Narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra Narkotik Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Bafra ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen M.B., R.D., E.Ç. ve E.C. isimli şahısların yakalanmasına yönelik 2 gün önce Bafra ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 39,29 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 42,39 gram metamfetamin maddesi, 1,87 gram kenevir tohumu ve 9 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili M.B., R.D., E.Ç. ve E.C. gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 4 gözaltı VİDEO









ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 4 kişi, bu sabah "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Bafra Adliyesine sevk edildi.



