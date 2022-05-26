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- Samsun'da uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı
Samsun'da uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı
Uyuşturucu satışı yapıldığına yönelik ihbar alan ekipler, bir şüphelinin üzerinde 10 adet hap yakaladı. Satıcı tutuklanırken, aramalarda bin 559 kapsül sentetik hap bulundu.
- 26.05.2022 - 16:12
- Güncelleme : 26.05.2022 - 16:35
Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları devam ediyor.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Üzerinde haplarla yakalandı
İlkadım ilçesinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen M.A'yı, Unkapanı Mahallesi'nde yakalayan ekipler, şüphelinin üzerinde 10 uyuşturucu hap buldu.
Yüzlerce uyuşturucu ele geçirildi
Soruşturma kapsamında zanlının Selahiye Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapan ekipler, bin 559 kapsül sentetik ecza hap, 7,06 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, terazi ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.
Tutuklandı
AA'nın haberine göre; işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.